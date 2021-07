LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: all-around infuocato. Andrade in testa, lotta senza quartiere (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Questa è una rotazione favorevole a Derwael e Lee, due specialiste sugli staggi. Melnikova e Urazova possono fare benissimo, Andrade potrebbe andare in apnea. Murakami può fare benissimo al quadrato, Tang e De Jesus devono sfruttare la trave. 13.21 Alle parallele saliranno nell’ordine: Andrade, Carey, Derwael, Urazova, Melnikova, Lee. De Jesus, Tang e Gadirova alla trave. Murakami al corpo libero insieme ad Alice D’Amato, Martina Maggio al volteggio (le due azzurre si esibiranno per ultime). 13.20 Tra poco la seconda rotazione. 13.18 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Questa è una rotazione favorevole a Derwael e Lee, due specialiste sugli staggi. Melnikova e Urazova possono fare benissimo,potrebbe andare in apnea. Murakami può fare benissimo al quadrato, Tang e De Jesus devono sfruttare la trave. 13.21 Alle parallele saliranno nell’ordine:, Carey, Derwael, Urazova, Melnikova, Lee. De Jesus, Tang e Gadirova alla trave. Murakami al corpo libero insieme ad Alice D’Amato, Martina Maggio al volteggio (le due azzurre si esibiranno per ultime). 13.20 Tra poco la seconda rotazione. 13.18 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La ...

Advertising

itsme_dgg : Sapete come sta funzionando la ginnastica artistica per l'Italia? C'è una live per ogni specialità e non so dove andare.. #GiochiOlimpici - r3dbikiki : trovata la live per la ginnastica urlo - __eedwards : sapete se qualcuno manderà live su twitch la ginnastica artistica oggi? - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: chi prende lo scettro all-around di Simone Biles? Battaglia a… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… -