Lega di governo contro Lega di piazza: i malumori nel partito dopo la manifestazione anti Green pass (Di giovedì 29 luglio 2021) Lega contro Lega dopo la manifestazione flop di piazza del Popolo sul no al Green pass obbligatorio. All’evento di ieri organizzato dal Comitato Liberi di Scegliere si sono presentati i parlamentari Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai e Simone Pillon. Contestando, di fatto, un provvedimento – il decreto Covid che ha introdotto il Green pass obbligatorio – votato da un governo appoggiato dal Carroccio. E mentre ai microfoni di Open il senatore Siri ha sostenuto ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021)laflop didel Popolo sul no alobbligatorio. All’evento di ieri organizzato dal Comitato Liberi di Scegliere si sono presentati i parlamentari Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai e Simone Pillon. Contestando, di fatto, un provvedimento – il decreto Covid che ha introdotto ilobbligatorio – votato da unappoggiato dal Carroccio. E mentre ai microfoni di Open il senatore Siri ha sostenuto ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Volevo fare una domanda, porre una questione. Si può stare al governo e contemporaneamente manifestare… - pfmajorino : Mi chiedo come facciamo a rimanere al governo con la #Lega che manifesta con i #novax. Quando è troppo è troppo. - pfmajorino : Continuo a credere che la #Lega , che difende il suo esponente accusato d'aver ucciso e va in piazza contro il gove… - Pistacchio89 : La cosa divertente è vedere i soldati semplici lega (borghi bagnai pillon ecc..) mandati in avanscoperta nelle piaz… - Vincent20896893 : RT @Marco_dreams: Borghi, Bagnai e Siri in piazza contro il Green Pass, voluto dal governo in cui sono anche loro. Salvini bofonchia, farfu… -