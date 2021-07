Jordan Henderson: su di lui si muovono Tottenham e PSG (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jorden Henderson e il Liverpool sembrano essere sempre più lontani. Emergono infatti indiscrezioni su una difficoltà contrattuale tra giocatore e club dopo che i proprietari hanno espresso incertezza sul da farsi. Il centrocampista è capitano de Reds e ha alzato due storici trofei che mancavano da tempo nella bacheca del club: Premier League e Champions League. Come riporta The Athletic, il Liverpool non avrebbe fretta nel prolungare il contratto in scadenza tra due anni e per questo motiva si starebbero inserendo il Tottenham di Nuno Espirito Santo, che lo apprezza moltissimo, e il PSG di Maurizio Pochettino. Liverpool-Henderson: la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jordene il Liverpool sembrano essere sempre più lontani. Emergono infatti indiscrezioni su una difficoltà contrattuale tra giocatore e club dopo che i proprietari hanno espresso incertezza sul da farsi. Il centrocampista è capitano de Reds e ha alzato due storici trofei che mancavano da tempo nella bacheca del club: Premier League e Champions League. Come riporta The Athletic, il Liverpool non avrebbe fretta nel prolungare il contratto in scadenza tra due anni e per questo motiva si starebbero inserendo ildi Nuno Espirito Santo, che lo apprezza moltissimo, e il PSG di Maurizio Pochettino. Liverpool-: la ...

