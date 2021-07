Trovato il cellulare di Saman: era a casa del fidanzato (Di martedì 27 luglio 2021) La giovane avrebbe lasciato il telefonino nell’abitazione del ragazzo per paura che i genitori lo prendessero Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) La giovane avrebbe lasciato il telefonino nell’abitazione del ragazzo per paura che i genitori lo prendessero

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cellulare Trovato il cellulare di Saman: era a casa del fidanzato ... nel corso di un incidente probatorio durato circa tre ore e richiesto dalla procura, che il 20 aprile era stata proprio la 18enne a lasciargli il cellulare in custodia. Sembra infatti che la 18enne ...

Il carcere delle violenze a gestione famigliare. Ma la direttrice resta ... invece, quando nell'istituto è arrivata la senatrice del M5s, Cinzia Leone, ha trovato ad ... dalle carte dell'inchiesta sul pestaggio del 6 aprile 2020 emerge che il numero di cellulare in uso alla ...

Trovato il cellulare di Saman: era a casa del fidanzato il Giornale Trovato il cellulare di Saman: era a casa del fidanzato Saman Abbas, la ragazza 18enne di origini Pakistane scomparsa i primi giorni dello scorso maggio, aveva lasciato il suo cellulare nella casa del fidanzato, per timore che i suoi genitori lo requisisse ...

