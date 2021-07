Covid-19 | il bollettino aggiornato ad oggi 25 luglio 2021

(Di domenica 25 luglio 2021)-19, pubblicato ildi25contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati del-19 di25: 4.743 contagiati7 morti1.001 guariti +16 terapie intensive +52 ricoveri 176.653 tamponi Tasso di positività: 2,7% Oltre 64,9 milioni di dosi di vaccino ...

Raggi: 'Follia inaccettabile'Lazio,oggi 25 luglio In frenata il numero dei casi, ma bisogna tenere conto del fine settimana. Si registrano 0 decessi nelle province, 2 a Roma. Asl ...Il report Iss SCARICA QUI ILItalia, i contagi nelle Regioni Sono 178 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e ...La curva del contagio non si arresta in Campania dove dal consueto bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza ...Sono 301 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 5,05%, contro il 4,26 di ieri.