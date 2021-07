Covid, il vaccino serve: virali le foto delle lastre di due pazienti (un vaccinato e un non) (Di venerdì 23 luglio 2021) vaccino sì o vaccino no? Se ci fosse ancora bisogno di un argomento a favore del vaccino, e purtroppo ce ne vogliono sempre troppi, l’infettivologo americano Faheem Younus ha condiviso le lastre dei polmoni di due pazienti che hanno contratto il Covid, uno con e uno senza vaccino. La differenza è evidente e convincente per la bontà del vaccino. LEGGI ANCHE => “Mi imploravano per il vaccino”: una dottoressa americana e le ultime parole dei giovani… Due foto per una prova Alcuni tra gli scettici si ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021)sì ono? Se ci fosse ancora bisogno di un argomento a favore del, e purtroppo ce ne vogliono sempre troppi, l’infettivologo americano Faheem Younus ha condiviso ledei polmoni di dueche hanno contratto il, uno con e uno senza. La differenza è evidente e convincente per la bontà del. LEGGI ANCHE => “Mi imploravano per il”: una dottoressa americana e le ultime parole dei giovani… Dueper una prova Alcuni tra gli scettici si ...

