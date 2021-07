Perché economia e clima sono due facce della stessa medaglia

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 22 luglio 2021) Neanche a farlo apposta, il disastro in Germania è giunto il giorno dopo che il vicepresidenteCommissione Ue, responsabile per il, Timmermans, aveva presentato al Consiglio e al Parlamento le sue proposte. Insufficienti (per gli scienziati del) a contrastare il riscaldamento globale. Così il pacchetto di misure battezzato Fit for 55 (come tagliare il 55% delle emissionilteranti entro il 2030), ha coinciso con la depressione Bernd, le catastrofiche alluvioni tra Germania, Belgio, Francia e Olanda. Ma neppure … Continua L'articolo proviene da il manifesto.