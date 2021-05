L’omosessualità nell’arte | l’amore libero ha origini lontane

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Ieri, 17 Maggio, è stata la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Una delle tesi omofobe sostiene cheè un fenomeno relativamente recente e frutto di deviazioni mentali dei tempi moderni. Sfatiamo questo falso mito ripercorrendo la raffigurazione del. Cominciamo subito col dire che il termine “omosessuale” risale soltanto al XIX secolo. Gli antichi distinguevano, come “discriminante” solamente il ruolo attivo o passivo all’interno del rapporto sessuale a prescindere dal sesso del partner. La rappresentazione deltra persone dello stesso sesso è stata da sempre raffigurata, sin dai tempi antichi, come riprova del fatto che, sempre esistita, in alcuni contesti era anche priva di ...