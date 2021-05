Locatelli | “Ragionevole fare una terza dose di vaccino | magari dopo 10 mesi”

(Di martedì 18 maggio 2021) Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha discusso davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato.? È assolutamenteche debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione. La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. Èpensare che si vada dai 10in su, cioè per 10dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato. Raccomandare un prolungamento nella somministrazione della secondanella sesta settimana, tra 35 e 42 giorni, per i vaccini a ...

...stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione - ha detto- La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. Èpensare ...E'pensare che si vada dai 10 mesi in su , cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la ... Lo ha affermato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del ...«Una terza dose di vaccino anti-Covid è assolutamente ragionevole che debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione». Ad affermarlo è Franco ...Roma, 18 mag. (LaPresse) - "La terza dose di vaccino è assolutamente ragionevole che debba essere fatta. Non è al momento compiutamente stimabile quando dovrà ...