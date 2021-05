Torino, migliaia di persone in corteo per la Palestina. Bandiere e cori sotto il Comune (Di sabato 15 maggio 2021) Una manifestazione come non se ne vedevano da tanto tempo a Torino. Oltre 3mila persone che all’uro “Free Free Palestine, Palestina libera” hanno portato la loro solidarietà al popolo palestinese per quanto sta accadendo dopo “l’ennesimo attacco di Israele” spiegano gli organizzatori. Si erano dati appuntamento in piazza Castello ma visto il gran numero di partecipanti all’iniziativa organizzata da “Progetto Palestina” a cui hanno aderito altre sigle, il presidio è partito in corteo che ha attraversato via Po per arrivare davanti alla sede Rai di via Verdi per chiedere ai media nazionali attenzione e corrette informazioni per la vicenda palestinese. Già in mattinata un flash mov aveva chiesto di essere ricevuto dalla redazione senza ottenere risposta. Il corteo è proseguito su ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 15 maggio 2021) Una manifestazione come non se ne vedevano da tanto tempo a. Oltre 3milache all’uro “Free Free Palestine,libera” hanno portato la loro solidarietà al popolo palestinese per quanto sta accadendo dopo “l’ennesimo attacco di Israele” spiegano gli organizzatori. Si erano dati appuntamento in piazza Castello ma visto il gran numero di partecipanti all’iniziativa organizzata da “Progetto” a cui hanno aderito altre sigle, il presidio è partito inche ha attraversato via Po per arrivare davanti alla sede Rai di via Verdi per chiedere ai media nazionali attenzione e corrette informazioni per la vicenda palestinese. Già in mattinata un flash mov aveva chiesto di essere ricevuto dalla redazione senza ottenere risposta. Ilè proseguito su ...

