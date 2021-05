Play off di serie B: il Benevento 5 riceve l’Ecocity Futsal Genzano (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il gran giorno è arrivato per il Benevento 5, pronto a disputare il secondo turno (gara unica) dei Play off del girone F di serie B contro l’Ecocity Futsal Genzano, match decisivo per accedere alla fase nazionale degli spareggi per la promozione in A2. Dopo aver superato sabato scorso l’ostico Junior Domitia nell’esordio di questa postseason, i sanniti sono consapevoli che anche la sfida contro i laziali sarà altrettanto difficile, come sottolinea l’allenatore Fabio Oliva. «Siamo pronti – dice – per affrontare quest’altra gara che come tutte le precedenti sarà impegnativa. Per noi non fa differenza l’avversario e questo è stato il filo conduttore di tutto il nostro cammino. I ragazzi si sono preparati bene anche questa settimana ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il gran giorno è arrivato per il5, pronto a disputare il secondo turno (gara unica) deioff del girone F diB contro, match decisivo per accedere alla fase nazionale degli spareggi per la promozione in A2. Dopo aver superato sabato scorso l’ostico Junior Domitia nell’esordio di questa postseason, i sanniti sono consapevoli che anche la sfida contro i laziali sarà altrettanto difficile, come sottolinea l’allenatore Fabio Oliva. «Siamo pronti – dice – per affrontare quest’altra gara che come tutte le precedenti sarà impegnativa. Per noi non fa differenza l’avversario e questo è stato il filo conduttore di tutto il nostro cammino. I ragazzi si sono preparati bene anche questa settimana ...

