Covid Calabria, oggi 193 contagi e 4 morti: bollettino 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 193 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare un calo di 4 terapie intensive nella Regione. I guariti o dimessi sono 200 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 193 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 15. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare un calo di 4 terapie intensive nella Regione. I guariti o dimessi sono 200 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

INFORMAVV : #Ambiente - #Ricadi Un’edizione caratterizzata dal rispetto delle norme anti-covid e che ha registrato una partecip… - GruppoIeC : Vaccini anti-covid. Lunedì in arrivo in Calabria altre 7.100 dosi di Moderna - - ThisIsAcri : Vaccini Covid, in arrivo 7.100 dosi di Moderna per la Calabria - LaCnews24 : Vaccini anti-Covid, oltre 7mila dosi di Moderna in arrivo in Calabria #calabrianotizie #newscalabria - AnsaCalabria : Covid:Calabria,prosegue discesa nuovi casi(+193),4 decessi. In calo ricoveri in reparto (-2) e nelle terapie intens… -