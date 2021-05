Covid, Bassetti possibile non indossare la mascherina se si è stati vaccinati (Di venerdì 14 maggio 2021) L'infettivologo Matteo Bassetti ha definito di buonsenso la decisione Usa di eliminare l'obbligo delle mascherine per coloro che sono già vaccinati. Mascherine, l’infettivologo Bassetti: “Via dopo 20 giorni dalla prima dose di vaccino” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) L'infettivologo Matteoha definito di buonsenso la decisione Usa di eliminare l'obbligo delle mascherine per coloro che sono già. Mascherine, l’infettivologo: “Via dopo 20 giorni dalla prima dose di vaccino” su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - LegaSalvini : #BASSETTI: 'GLI OSPEDALI SI SVUOTANO' - e_cavagna : RT @LegaSalvini: MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - Codacons : I #medici che ricevono compensi per le ospitate in TV potrebbero costare due volte agli utenti: pagati una volta da… - marijoa64 : RT @Bluefidel47: Breaking news Ecco cosa si sono inventati i tecnici del covid. ' La colpa delle varianti è dei non vaccinati' Tra po… -