Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria 2 soli nuovi casi positivi su 263 persone sottoposte a tampone. La situazione continua a migliorare: il bollettino ufficiale (Di venerdì 14 maggio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 263 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19 La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 78 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai familiari della signora a nome di tutto il GOM. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 35.599 (1.122 nella giornata di ieri). Di queste, 22.473 sono prime dosi, 13.126 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 263 i soggetti sottoposti allo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 263 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19 La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 78 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai familiari della signora a nome di tutto il GOM. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 35.599 (1.122 nella giornata di ieri). Di queste, 22.473 sono prime dosi, 13.126 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 263 i soggetti sottoposti allo ...

