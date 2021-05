Ilicic non dimentica Liverpool Atalanta: si tatua Anfield sul polpaccio – FOTO (Di giovedì 13 maggio 2021) Josip Ilicic ha vissuto una delle notti più belli della sua carriera ad Anfield, in Liverpool Atalanta: e si tatua il polpaccio – FOTO Josip Ilicic non dimentica la notte magica dell’Atalanta ad Anfield: i bergamaschi vinsero per 0-2 in casa dei Reds mettendo un mattoncino importante per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ilicic, che andò in gol in quella gara al 60?, ha voluto immortalare quel momento sul polpaccio tatuandosi il celebre ingresso in campo dello stadio del Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Josipha vissuto una delle notti più belli della sua carriera ad, in: e siilJosipnonla notte magica dell’ad: i bergamaschi vinsero per 0-2 in casa dei Reds mettendo un mattoncino importante per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League., che andò in gol in quella gara al 60?, ha voluto immortalare quel momento sulndosi il celebre ingresso in campo dello stadio del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

