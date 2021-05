Coprifuoco da metà maggio: possibile spostamento alle 23 (Di martedì 11 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: oggi si riunisce la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il presidente Draghi, per valutare l’andamento dei contagi e delle vaccinazioni e, di conseguenza, riconsiderare le prossime riaperture e stabilire se posticipare o abolire il Coprifuoco. Mercoledì invece è in programma un vertice Governo-Regioni, in cui si discuterà la richiesta di queste ultime di sostituire l’indice Rt con un tasso di ospedalizzazione per determinare il colore delle zone. Le nuove misure che saranno discusse nella giornata di oggi, martedì 11 maggio, andranno a costituire un nuovo decreto Covid, le cui novità partirebbero proprio dal Coprifuoco: l’ipotesi più quotata è che da lunedì 17 maggio l’orario limite di rientro alla propria abitazione venga spostato alle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: oggi si riunisce la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il presidente Draghi, per valutare l’andamento dei contagi e delle vaccinazioni e, di conseguenza, riconsiderare le prossime riaperture e stabilire se posticipare o abolire il. Mercoledì invece è in programma un vertice Governo-Regioni, in cui si discuterà la richiesta di queste ultime di sostituire l’indice Rt con un tasso di ospedalizzazione per determinare il colore delle zone. Le nuove misure che saranno discusse nella giornata di oggi, martedì 11, andranno a costituire un nuovo decreto Covid, le cui novità partirebbero proprio dal: l’ipotesi più quotata è che da lunedì 17l’orario limite di rientro alla propria abitazione venga spostato...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - fabiogiannetti : RT @DigitalMatt3: @LiaQuartapelle Non esiste libertà a metà Cioè Putin è cattivo perché non mette il coprifuoco, perché non obbliga la mas… - Federico_Tonin : @ariel05488877 Anche verso la fine di novembre calavano eppure è rimasto tutto chiuso rovinando gli operatori dello… - annainrome : RT @istwood_klimt: Ciao ti va di venire con me, bere 2 bottiglie di Ribolla gialla e girare senza meta mentre ascoltiamo l'ultima di Libera… - vetaj93 : Lo slittamento del coprifuoco di un'ora a metà maggio è un fatto o una chiacchiera? -