Alfredo Liguori si ritira dalla corsa verso Palazzo di Città | “La mia salute e la mia famiglia sono le priorità”

(Di venerdì 7 maggio 2021) di Erika Noschese Parla di una campagna elettorale particolarmente lunga e di motivi diche lo costringono ad un’operazione e ad una lunga convalescenzache annuncia la decisione dire la sua candidatura alla carica di sindaco per ladi Battipaglia. Voci che, a onor del vero, si rincorrevano ormai da diverse settimane con un susseguirsi di addii e di dimissioni da parte delle liste che erano scese in campo con, in vista dell’attesa tornata elettorale. Ieri l’annuncio ufficiale: poche parole e due motivazioni che l’avrebbero spinto a fare un passo indietro. “A malincuore devo annunciare il ritiro della mia candidatura a sindaco delladi Battipaglia, fondamentalmente per due motivi diversi eppure complementari tra loro – ...

BATTIPAGLIA,A SORPRESA ALFREDO LIGUORI RITIRA LA CANDIDATURA/LE MOTIVAZIONI

... oggi con una nota ufficiale l'ex primo cittadinocomunica alla città di non competere più per la prossima tornata elettorale come candidato a sindaco, di seguito la nota integrale: '...Lorenzo Forlano, classe 96, praticante avvocato, uno dei volti nuovi e più emergenti della politica battipagliese, è stato uno dei primi a schierarsi con l'ex primo cittadino, ...Alfredo Liguori ritira la sua candidatura a sindaco di Battipaglia per le elezioni comunali 2021. Lo ha reso noto con un comunicato stampa che annuncia la sua volontà di dare priorità e salute e famig ...Alfredo Liguori si ritira dalle elezioni comunali 2021. Le ragioni spiegate in una nota stampa: «Motivi politici e di salute».