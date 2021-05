Rivoluzione Coppa Italia, Sibilia: “In altri paesi i dilettanti giocano contro le big. E lo fanno sul proprio campo” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente della Lega Nazionale dilettanti Cosimo Sibilia ha criticato con un post su Facebook il nuovo format della Coppa Itali, il quale estrometterà dalla competizione i club di Serie C e Serie D: “Dopo giorni passati ad ascoltare discorsi per una maggiore considerazione del calcio di base, ecco arrivare l’esclusione dei club di Serie D dalla prossima Coppa Italia. È la perdita di una prospettiva: in altri paesi i dilettanti giocano contro le big, persino sul proprio campo”. Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente della Lega NazionaleCosimoha criticato con un post su Facebook il nuovo format dellaItali, il quale estrometterà dalla competizione i club di Serie C e Serie D: “Dopo giorni passati ad ascoltare discorsi per una maggiore considerazione del calcio di base, ecco arrivare l’esclusione dei club di Serie D dalla prossima. È la perdita di una prospettiva: inle big, persino sul”. Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

StadioSport : Coppa Italia 2021-2022, cambia il format: parteciperanno solo le 40 squadre di Serie A e B!: Rivoluzione improvvisa… - carmelo_lipari : Minch.....Coppa Italia senza squadre di serie C! Nel 1789 i francesi fecero la Rivoluzione per molto meno #CoppaItalia - EndoCamahlahahe : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione Coppa Italia: sarà riservata solo a club di Serie A e B - IndomitusVirtus : RT @cmdotcom: Clamoroso, rivoluzione #CoppaItalia: riservata solo a squadre di #SerieA e #SerieB, fatta fuori la C! - enzono16 : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione Coppa Italia: sarà riservata solo a club di Serie A e B -