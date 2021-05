Vaccini anti Covid, Biden apre oggi i colloqui con il Wto per aumentare la distribuzione. Sul tavolo il nodo dei brevetti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quasi la metà della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Di un miliardo e 134 milioni di dosi somministrate nel mondo, più del 20% sono state inoculate negli Stati Uniti. Complessivamente, l‘83% delle vaccinazioni sono state realizzate in Paesi ad alto e medio reddito. Con il rapido aumento dei contagi in India, il Paese, primo produttore di Vaccini al mondo, ha deciso di limitare il suo export di dosi. L’amministratore delegato del dell’istituto indiano Serum ha confermato in un’intervista al Financial Times che la scarsità nella produzione di Vaccini durerà mesi. Con un impatto non solo sulla distribuzione interna, ma anche sull’export. L’incontro al Wto Per questo, sempre più organizzazioni non governative, politici e premi Nobel, stanno chiedendo agli Stati Uniti di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quasi la metà della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Di un miliardo e 134 milioni di dosi somministrate nel mondo, più del 20% sono state inoculate negli Stati Uniti. Complessivamente, l‘83% delle vaccinazioni sono state realizzate in Paesi ad alto e medio reddito. Con il rapido aumento dei contagi in India, il Paese, primo produttore dial mondo, ha deciso di limitare il suo export di dosi. L’amministratore delegato del dell’istituto indiano Serum ha confermato in un’intervista al Financial Times che la scarsità nella produzione didurerà mesi. Con un impatto non solo sullainterna, ma anche sull’export. L’incontro al Wto Per questo, sempre più organizzazioni non governative, politici e premi Nobel, stanno chiedendo agli Stati Uniti di ...

