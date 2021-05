Calendario Europei 2021 nuoto, fondo, tuffi e artistico: programma, orari giorno per giorno, tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 10 al 23 maggio Budapest (Ungheria) sarà la capitale delle specialità natatorie. nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e nuoto in corsia saranno le specialità che andranno in scena nelle acque magiare e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, confermandosi uno dei riferimenti del Vecchio Continente in queste specialità in una competizione che varrà come vera e propria prova generale prima delle Olimpiadi di Tokyo non soltanto per questioni tipicamente agonistiche. Il riferimento è ai protocolli da seguire in relazione al Covid. Indubbiamente, le attese maggiori sono riposte nella Nazionale di nuoto in corsia. Nelle ultime due apparizioni al livello internazionale in vasca lunga, infatti, la selezione guidata dal DT ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 10 al 23 maggio Budapest (Ungheria) sarà la capitale delle specialità natatorie.diin corsia saranno le specialità che andranno in scena nelle acque magiare e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, confermandosi uno dei riferimenti del Vecchio Continente in queste specialità in una competizione che varrà come vera e propria prova generale prima delle Olimpiadi di Tokyo non soltanto per questioni tipicamente agonistiche. Il riferimento è ai protocolli da seguire in relazione al Covid. Indubbiamente, le attese maggiori sono riposte nella Nazionale diin corsia. Nelle ultime due apparizioni al livello internazionale in vasca lunga, infatti, la selezione guidata dal DT ...

xtbit : Calendario economico: •Mercati europei in cerca di una direzione •Dati sugli ordini di fabbrica statunitensi alle… - CorneliaHale94 : @CeciGhelli @marcofantasiatw @RaiDue @RaiSport 25 maggio VNL femminile fino al 25 giugno - zazoomblog : Volley calendario partite dell’Italia 2021: date programma orari. Nations League Olimpiadi Europei - #Volley… - infoitsport : Europei 2021, calendario partite e girone della Nazionale italiana - sempreamelia : No raga ma chi ha fatto il calendario degli europei il 21 mi dovrò far sedare -