Il Ministro Speranza ha firmato: 6 regioni non ce la fanno (Di venerdì 23 aprile 2021) Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 23 aprile. Nel bollettino 14.761 contagi e 342 morti. Oggi nuovo monitoraggio dell'Iss: Indice di contagio Rt in calo a 0,81; da lunedì 14 regioni saranno in zona gialla, solo Sardegna in rosso, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta in arancione. Crisanti: "Coppia di turisti cinesi sono pazienti zero di Vo', con riaperture rischiamo 5-600 morti al giorno". Il decreto Draghi per le riaperture è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed in vigore da oggi ma è scontro con le regioni sulle scuole e sulla questione coprifuoco alle 22. In Italia somministrate 16,6 milioni di dosi e sono 4,9 milioni i vaccinati completi. C'è attesa per Curevac, il terzo vaccino mRNA. Nel Mondo oltre 144 milioni di casi e oltre 3 ...

