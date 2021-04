Il governo di Giacarta ha chiesto aiuto anche a Singapore ed Australia nelle ricerche del battello

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sottomarino scomparso in Indonesia: disperso al largo di Bali con 53 persone a bordo. Il KRI 402 della classe Nagapasa è stato costruito dalla Daewoo Sottomarino scomparso in Indonesia: disperso al largo di Bali con 53 persone a bordo su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : governo Giacarta

Il Manifesto

...la firma della Ji ma queste tragedie hanno anche provocato una forte risposta da parte del... ha organizzato la doppia incursione contro gli hotel JW Marriott e Ritz Carlton di. Da ...La strada non sarà facile, a cominciare dal riconoscimento delclandestino ma il suo destino si chiarirà presto: il 24 aprile a, si incontreranno i dieci membri dell'ASEAN, l'...I soldati hanno fatto esplodere bombe, bruciato motociclette, rubato oggetti di valore e arrestato gli abitanti di Khin Gyi. Stessa situazione in villaggi Shan e Kayah. Oggi la campagna della “m ...La scelta di invitare il rappresentante della giunta militare al vertice Asean di Giacarta duramente contestata dalla Lega per la democrazia: "Un grave ...