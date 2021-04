La tortura dell’assenza. (Di lunedì 19 aprile 2021) di Francesco Alberoni. Simone de Beauvoir ha scritto pagine brucianti sul bisogno che la donna ha di tener vicino a sé, fisicamente, l’amato. “L’assenza”, scrive, “è... Leggi su freeskipper (Di lunedì 19 aprile 2021) di Francesco Alberoni. Simone de Beauvoir ha scritto pagine brucianti sul bisogno che la donna ha di tener vicino a sé, fisicamente, l’amato. “L’assenza”, scrive, “è...

Advertising

freeskipperIT : La tortura dell'assenza. - zediasclaros : RT @ANPIRomaPosti: #EttoreRuocco era sfuggito all'accerchiamento,quando si accorse dell'assenza del fratello.Tornò indietro e cadde in mano… - Alma92069865 : RT @ANPIRomaPosti: #EttoreRuocco era sfuggito all'accerchiamento,quando si accorse dell'assenza del fratello.Tornò indietro e cadde in mano… - Ric746 : RT @ANPIRomaPosti: #EttoreRuocco era sfuggito all'accerchiamento,quando si accorse dell'assenza del fratello.Tornò indietro e cadde in mano… - ConcreteRaw : RT @ANPIRomaPosti: #EttoreRuocco era sfuggito all'accerchiamento,quando si accorse dell'assenza del fratello.Tornò indietro e cadde in mano… -

Ultime Notizie dalla rete : tortura dell’assenza La tortura dell'assenza ilGiornale.it