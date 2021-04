Juventus, Toni bacchetta Ronaldo: «Atteggiamenti che non mi piacciono» (Di giovedì 15 aprile 2021) Luca Toni dice la sua sugli ultimi comportamenti di Cristiano Ronaldo: ecco le parole dell’ex attaccante sul portoghese Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di alcuni temi di casa Juve. Ronaldo – «Un giocatore molto importante per la Juventus, però alcuni suoi Atteggiamenti nei confronti del gruppo non mi fanno impazzire. Al di là del fatto che sia stato un caso o meno, la maglia non la lanci, la consegni. Cristiano è un grande campione e a volte deve dare l’esempio. In questo modo avrebbe evitato anche il chacchiericcio, che proprio non serve». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Lucadice la sua sugli ultimi comportamenti di Cristiano: ecco le parole dell’ex attaccante sul portoghese Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, Lucaha parlato di alcuni temi di casa Juve.– «Un giocatore molto importante per la, però alcuni suoinei confronti del gruppo non mi fanno impazzire. Al di là del fatto che sia stato un caso o meno, la maglia non la lanci, la consegni. Cristiano è un grande campione e a volte deve dare l’esempio. In questo modo avrebbe evitato anche il chacchiericcio, che proprio non serve». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

