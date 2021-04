Governo Draghi: ristoranti aperti la sera e nuovo orario coprifuoco. Le ipotesi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Governo Draghi studia la ripartenza delle attività attualmente chiuse per contenere i contagi di Covid. ristoranti aperti, ma anche cinema e teatri, palestre e piscine, a partire da inizio maggio? Sarà decisivo il monitoraggio di venerdì per sbloccare il confronto tra “aperturisti” e “rigoristi”. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori Prosegue il confronto all’interno del Governo Draghi ristoranti aperti anche di sera, riapertura anche per teatri e cinema, palestre e piscine, slittamento dell’orario di inizio del coprifuoco: l’inizio del ritorno alla normalità dopo mesi di lockdown, anche se “a diverse velocità”, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilstudia la ripartenza delle attività attualmente chiuse per contenere i contagi di Covid., ma anche cinema e teatri, palestre e piscine, a partire da inizio maggio? Sarà decisivo il monitoraggio di venerdì per sbloccare il confronto tra “aperturisti” e “rigoristi”. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori Prosegue il confronto all’interno delanche di, riapertura anche per teatri e cinema, palestre e piscine, slittamento dell’di inizio del: l’inizio del ritorno alla normalità dopo mesi di lockdown, anche se “a diverse velocità”, ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - fanpage : Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi - fattoquotidiano : 60 giorni e non sentirli. Sul Fatto di domani il triste bilancio dei primi due mesi del governo #Draghi e gli stras… - 80Ciaccarini : RT @Don_Lazzara: Dietro le vicendevoli accuse tra Draghi (è un dittatore), ed Erdogan (è maleducato), si cela la rivalità italo-turca, che… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Più di 40 miliardi per le imprese. In arrivo #ristori basati non solo sulle perdite #governo #covid19 #economia #sostegni #… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Dl Sostegni, gli emendamenti per tagliare Imu, Tari e canone Rai: cosa cambia Un nuovo pacchetto di emendamenti al dl Sostegni è stato presentato al Senato in questi giorni. Tra le modifiche al vaglio del Governo Draghi: un aumento delle percentuali di sconto e la sospensione di alcune tasse per quelle imprese e i contribuenti maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid. Gli interventi, qualora ...

Coronavirus, pressing delle Regioni su riaperture progressive: subito ristoranti e bar Idea che farebbe il paio, si ragiona nel governo, con la richiesta che sarebbe stata avanzata dal premier Draghi al Cts, ovvero mettere nero su bianco dei protocolli che non siano anti - economici, ...

Riapertura di ristoranti, palestre, cinema: domani vertice della cabina di regia Riaperture ristoranti palestre cinema, a quando la ripartenza? Domani è atteso il vertice della cabina di regia per valutare i dati dell'Iss ...

Senato approva mozione Nugnes per la fine dell’embargo a Cuba: “Il miglior modo per ringraziarli” Ieri sera il Senato ha approvato la mozione presentata a prima firma da Paola Nugnes per chiedere al governo italiano di impegnarsi, nelle sedi ...

Un nuovo pacchetto di emendamenti al dl Sostegni è stato presentato al Senato in questi giorni. Tra le modifiche al vaglio del: un aumento delle percentuali di sconto e la sospensione di alcune tasse per quelle imprese e i contribuenti maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid. Gli interventi, qualora ...Idea che farebbe il paio, si ragiona nel, con la richiesta che sarebbe stata avanzata dal premieral Cts, ovvero mettere nero su bianco dei protocolli che non siano anti - economici, ...Riaperture ristoranti palestre cinema, a quando la ripartenza? Domani è atteso il vertice della cabina di regia per valutare i dati dell'Iss ...Ieri sera il Senato ha approvato la mozione presentata a prima firma da Paola Nugnes per chiedere al governo italiano di impegnarsi, nelle sedi ...