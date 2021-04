Francia, sì a legge sicurezza: vietato diffondere foto polizia (Di giovedì 15 aprile 2021) L'articolo 24 prevede pene per chi diffonde immagini di agenti di polizia e militari con l'intento di nuocere alla loro sicurezza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) L'articolo 24 prevede pene per chi diffonde immagini di agenti die militari con l'intento di nuocere alla loro

Ultime Notizie dalla rete : Francia sì Calciomercato Inter: tre club su Vidal Commenta per primo Sono tre i club interessati ad acquistare Arturo Vidal dall'Inter al termine della stagione. Si tratta di Marsiglia in Francia, Galatasaray in Turchia e Flamengo in Brasile con il cileno che però, secondo la Gazzetta dello Sport , non vorrebbe lasciare Milano.

Turismo, Msc Crociere riparte da Mediterraneo e Nord Europa Dal 1° agosto al 31 ottobre offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. Tre navi ...

