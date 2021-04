**Pd: Letta, ‘avanti con battaglia su Ius Soli e ddl Zan’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sono stato criticato per aver parlato di diritti” nell’ultima assemblea nazionale mentre c’è la pandemia. Ma “come, c’è la pandemia e tu parli di Ius Soli e ddl Zan? Come se meno si parla di Ius Soli, di ddl Zan e di diritti e meglio si contrasta la pandemia: un discorso che non ha alcun senso, non c’è alcuno collegamento tra le due cose”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sono stato criticato per aver parlato di diritti” nell’ultima assemblea nazionale mentre c’è la pandemia. Ma “come, c’è la pandemia e tu parli di Iuse ddl Zan? Come se meno si parla di Ius, di ddl Zan e di diritti e meglio si contrasta la pandemia: un discorso che non ha alcun senso, non c’è alcuno collegamento tra le due cose”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

