L’ex ministro Maria Chiara Carrozza è il nuovo presidente del CNR: rimarrà in carica fino al 2025 (Di lunedì 12 aprile 2021) Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L'ex ministro dell'Istruzione (dal 2013 al 2014 con il governo Letta) resterà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021)è stata nominatadel Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L'exdell'Istruzione (dal 2013 al 2014 con il governo Letta) resterà inper i prossimi quattro anni. È la primadonna nella storia del principale ente di ricerca italiano. L'articolo .

