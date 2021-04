VIDEO Marvin Vettori-Kevin Holland: highlights e sintesi MMA. Vittoria netta dell’italiano, ora sfida per il Mondiale? (Di domenica 11 aprile 2021) Serata memorabile per Marvin Vettori, che ha sconfitto Kevin Holland con verdetto unanime (50-44) a Las Vegas e ha sonoramente lanciato la propria candidatura per il titolo Mondiale. Il fighter italiano ha surclassato lo statunitense in maniera netta, sfoderando una perentoria prestazione nella lotta a terra. Il 27enne trentino, primo rappresentante del Bel Paese a giungere a questi livelli in UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste), ha infilato la quinta Vittoria consecutiva e punta davvero a combattere per la cintura iridata. Il ribattezzato The Italian Dream è stato impeccabile nei takedown (11, record di categoria), costringendo il rivale statunitense sempre a terra, dominando tecnicamente e dal punto di vista del ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Serata memorabile per, che ha sconfittocon verdetto unanime (50-44) a Las Vegas e ha sonoramente lanciato la propria candidatura per il titolo. Il fighter italiano ha surclassato lo statunitense in maniera, sfoderando una perentoria prestazione nella lotta a terra. Il 27enne trentino, primo rappresentante del Bel Paese a giungere a questi livelli in UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste), ha infilato la quintaconsecutiva e punta davvero a combattere per la cintura iridata. Il ribattezzato The Italian Dream è stato impeccabile nei takedown (11, record di categoria), costringendo il rivale statunitense sempre a terra, dominando tecnicamente e dal punto di vista del ...

