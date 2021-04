Highlights Brindisi-Olimpia Milano 80-71 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Glidiche sconfigge l’per 80-71 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diA1. C’è l’aggancio in vetta da parte dei pugliesi, che hanno anche una partita in meno rispetto ai meneghini, alla terza sconfitta consecutiva. Un cambio della guardia meritato dato che gli uomini di Vitucci hanno trascorso quasi tutto il match in vantaggio, resistendo alle fiammate del Chacho Rodriguez (23 con un clamoroso 7 su 10 dall’arco): fiammate che spesso hanno portato gli uomini di Messina a pochi punti di distanza, ma mai veramente a contatto. L’Happy Casa vanta tuttavia cinque uomini in doppia cifra, capeggiati da Willis (17) e Bostic (15). SportFace.