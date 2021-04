Formazioni ufficiali Liverpool-Aston Villa | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Ledi, match della trentunesima giornata di. I reds sono reduci da due vittorie consecutive e sono tornati in corsa per la lotta al quarto posto. La sconfitta in Championscontro il Real Madrid non fa bene al morale, ma gli uomini di Klopp faranno comunque di tutto per ottenere i tre punti. In visita ad Anfield l’, sorpresa di questo campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Le: #LIVAVL TEAM NEWS Curtis Jones misses out as a precaution due to a muscle issue. —FC (@LFC) April 10, ...