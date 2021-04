Morto il Premio Nobel Robert Mundell nella “sua amata Italia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Premio Nobel nel 1999, Robert Mundel ha contribuito alla teorizzazione dell’Euro in Europa. L’evento che ha sancito una svolta storica nella letteratura economica è l’assunzione dell’Euro come monte unica europea. Questo cambiamento si deve anche ad un volto e soprattutto ad una mente che è venuta a mancare il 5 aprile: il Premio Nobel Robert L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 aprile 2021)nel 1999,Mundel ha contribuito alla teorizzazione dell’Euro in Europa. L’evento che ha sancito una svolta storicaletteratura economica è l’assunzione dell’Euro come monte unica europea. Questo cambiamento si deve anche ad un volto e soprattutto ad una mente che è venuta a mancare il 5 aprile: ilL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Morto Robert Mundell, inventore dell’euro e premio Nobel - attilio_nicola : - onorio_pika : Ho finito di vedere #lolchirideefuori. Morto. Ma @frankmatano si è salvato sempre in calcio d'angolo (almeno fino a… - GioFalcone2018 : @Cate1081 @forumJuventus Premio non meritato secondo me, poi vogliamo difendere un morto che cammina ok ??????? - Gosazer : @LittleA_83 @Cioffa71 @jungleLella87 Si sa, quando possono votare uno morto o per il politically correct non ci pen… -