Mediaset Play Infinity: nuova piattaforma unica per la Champions, c’è anche l’app TVHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mediaset Play, il servizio streaming dell’emittente di Cologno Monzese, si appresta a cambiare nome e a presentare tante novità. Ad aprile la piattaforma prenderà il nome di Mediaset Play Infinity, presentandosi con una veste grafica rinnovata e ampliando la platea di dispositivi compatibili. É stato infatti annunciato l’arrivo di una nuova applicazione per Smart TV, una possibilità aggiuntiva che fino ad ora è mancata con Mediaset Play (è fruibile generalmente tramite i servizi interattivi HbbTV o sui box Sky Q). Le modifiche menzionate sono propedeutiche allo sbarco della Champions League a partire dalla stagione 2021 – 2022. Ricordiamo che Mediaset ha acquistato i diritti per la trasmissione di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021), il servizio streaming dell’emittente di Cologno Monzese, si appresta a cambiare nome e a presentare tante novità. Ad aprile laprenderà il nome di, presentandosi con una veste grafica rinnovata e ampliando la platea di dispositivi compatibili. É stato infatti annunciato l’arrivo di unaapplicazione per Smart TV, una possibilità aggiuntiva che fino ad ora è mancata con(è fruibile generalmente tramite i servizi interattivi HbbTV o sui box Sky Q). Le modifiche menzionate sono propedeutiche allo sbarco dellaLeague a partire dalla stagione 2021 – 2022. Ricordiamo cheha acquistato i diritti per la trasmissione di ...

