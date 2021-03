La Cnn non ha titolato che il killer del supermercato in Colorado «era di fatto arabo, ma moralmente bianco» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui compare un titolo in sovraimpressione che, stando a quanto riportato, sarebbe stato mandato in onda durante una trasmissione dell’emittente televisiva statunitense Cnn. Si legge: «Investigation: shooter was factually arabic, but morally white» (in italiano, «Indagine: chi ha sparato era di fatto arabo, ma moralmente bianco»). Il riferimento è alla notizia del 22 marzo secondo cui un uomo di nome Ahmad Al Aliwi Alissa è stato arrestato dopo aver ucciso 10 persone con un’arma da fuoco all’interno di un supermercato in Colorado, negli Stati Uniti d’America. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Veleno. Quando sei politicamente corretto e non sai proprio come ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui compare un titolo in sovraimpressione che, stando a quanto riportato, sarebbe stato mandato in onda durante una trasmissione dell’emittente televisiva statunitense Cnn. Si legge: «Investigation: shooter was factually arabic, but morally white» (in italiano, «Indagine: chi ha sparato era di, ma»). Il riferimento è alla notizia del 22 marzo secondo cui un uomo di nome Ahmad Al Aliwi Alissa è stato arrestato dopo aver ucciso 10 persone con un’arma da fuoco all’interno di unin, negli Stati Uniti d’America. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Veleno. Quando sei politicamente corretto e non sai proprio come ...

