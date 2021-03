Rainews24, chi è la giornalista Veronica Fernandes (Di domenica 28 marzo 2021) Veronica Fernandes, 35 anni, importante giornalista nella redazione di Rainews24, nella sezione Esteri. Prima invece ha lavorato al Telegiornale Regionale di Milano e prima ancora in giro per il mondo, il quale, dice la stessa Fernandes, è anche il suo progetto futuro. Infatti la giornalista non riesce mai a stare ferma, sia per motivi di lavoro, ma anche per il gusto di viaggiare, passa da Madrid nel 2004, per poi sostare a Nuova Delhi nel 2005, passare due anni in America: prima New York nel 2006 e poi Miami nel 2007, per poi ritornare in Italia, rimanendo in pianta stabile nella Capitale. Veronica Fernandes nasce a Mantova, l’altra sua metà è originaria dell’India, di una città particolarissima, Goa, per secoli possedimento ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021), 35 anni, importantenella redazione di, nella sezione Esteri. Prima invece ha lavorato al Telegiornale Regionale di Milano e prima ancora in giro per il mondo, il quale, dice la stessa, è anche il suo progetto futuro. Infatti lanon riesce mai a stare ferma, sia per motivi di lavoro, ma anche per il gusto di viaggiare, passa da Madrid nel 2004, per poi sostare a Nuova Delhi nel 2005, passare due anni in America: prima New York nel 2006 e poi Miami nel 2007, per poi ritornare in Italia, rimanendo in pianta stabile nella Capitale.nasce a Mantova, l’altra sua metà è originaria dell’India, di una città particolarissima, Goa, per secoli possedimento ...

