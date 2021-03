Zingaretti sbatte la porta | non torno indietro Il Pd si affida alla ' generalessa' Pinotti

AdrianoForSure : #Sanremo2021 è un po’ come la direzione PD: se ne sbatte di quello che piace alla base. #televoto #pd #Zingaretti @HipDem - dinoforitaly : RT @LaVeritaWeb: Uscita di scena del segretario che sbatte la porta con un j'accuse senza precedenti e apre una crisi al buio. Leader esaur… - INapodano : RT @LaVeritaWeb: Uscita di scena del segretario che sbatte la porta con un j'accuse senza precedenti e apre una crisi al buio. Leader esaur… - giovannitrivel3 : RT @LaVeritaWeb: Uscita di scena del segretario che sbatte la porta con un j'accuse senza precedenti e apre una crisi al buio. Leader esaur… - tavano_anna : Zingaretti dice addio e sbatte la porta: la congiura dei renziani ora mette a rischio il Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti sbatte

Ufficiali le dimissioni: "Faccio un passo di lato". In pole l'ex ministra della Difesa vicina a Franceschini: piace anche agli ex renziani"La decisione di Nicolami addolora. Ne comprendo le ragioni. Spero ci sia lo spazio per un ripensamento", incalza il fedelissimo Goffredo Bettini. Nelle prime ore, significativo, è invece ...Ufficiali le dimissioni: "Faccio un passo di lato". In pole l’ex ministra della Difesa vicina a Franceschini: piace anche agli ex renziani ...Ufficiali le dimissioni: "Faccio un passo di lato". In pole l’ex ministra della Difesa vicina a Franceschini: piace anche agli ex renziani ...