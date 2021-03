Campania e Toscana regioni più virtuose nelle vaccinazioni (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'Europa promette che per l'estate tutti i cittadini comunitari saranno vaccinati ma nel nostro Paese le operazioni di immunizzazione vanno ancora a rilento e soprattutto nei frigoriferi rimangono ancora una gran quantità di dosi di siero inutilizzate. Se le regioni più virtuose (Toscana e Campania) hanno già inoculato l'80% di quelle a loro disposizione, altre, come Sardegna e Calabria sono poco sopra il 50%. Record negativo dunque per la Calabria. Su 193.580 dosi ricevute, 113.642 sono quelle somministrate, pari al 58,7%. Nella regione è in corso la campagna vaccinale degli ultraottantenni, che nei giorni scorsi aveva fatto registrare disfunzioni con attese di diverse ore per gli anziani in attesa del farmaco. E non mancano le segnalazioni relative all'esclusione di portatori di patologie particolari dalla ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'Europa promette che per l'estate tutti i cittadini comunitari saranno vaccinati ma nel nostro Paese le operazioni di immunizzazione vanno ancora a rilento e soprattutto nei frigoriferi rimangono ancora una gran quantità di dosi di siero inutilizzate. Se lepiù) hanno già inoculato l'80% di quelle a loro disposizione, altre, come Sardegna e Calabria sono poco sopra il 50%. Record negativo dunque per la Calabria. Su 193.580 dosi ricevute, 113.642 sono quelle somministrate, pari al 58,7%. Nella regione è in corso la campagna vaccinale degli ultraottantenni, che nei giorni scorsi aveva fatto registrare disfunzioni con attese di diverse ore per gli anziani in attesa del farmaco. E non mancano le segnalazioni relative all'esclusione di portatori di patologie particolari dalla ...

