Sanremo | “maledizione Covid” | positivo anche un giornalista Rai Amadeus parla del calo di ascolti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non solo i collaboratori di Irama, positivi al. Sucontinua ladelche sta portandoa un crollo verticale negli. Undella Rai, per il festival, a quanto apprende l’Adnkronos è risultatoal tampone antigienico. Il personale della Asl gliel’ha fatto nelle tende davanti all’Ariston. In attesa del responso del test molecolare, è stato invece messo in quarantena preventiva un suo collaboratore, risultato invece negativo.commenta gliLa parola passa ad. «Questo è iltelevisivo più forte che ci possa essere. Non è l’evento festival, ma è un programma televisivo. Il ...