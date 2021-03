“Non avevo l’acqua calda e i soldi per pagare le bollette. Non mi sentivo all’altezza”: il commovente monologo di Elodie al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, il toccante discorso di Elodie “Sono Elodie, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio agio. Ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle nella mia vita“. Il monologo della cantante 30enne sul palco dell’Ariston è commovente. La co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 incanta con la sua rara bellezza, ci fa cantare e ballare con un’energica esibizione con il corpo di ballo, e poi ci emoziona con il suo discorso sulle sue origini nella periferia romana e la paura di non sentirsi all’altezza. Elodie rievoca l’infanzia al Quartieraccio di Roma, tra i più difficili della ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021), il toccante discorso di“Sono, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio agio. Ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle nella mia vita“. Ildella cantante 30enne sul palco dell’Ariston è. La co-conduttrice della seconda serata deldiincanta con la sua rara bellezza, ci fa cantare e ballare con un’energica esibizione con il corpo di ballo, e poi ci emoziona con il suo discorso sulle sue origini nella periferia romana e la paura di non sentirsirievoca l’infanzia al Quartieraccio di Roma, tra i più difficili della ...

