"Ho provato l'altro giorno… meglio evitare" Orietta Berti choc, a rischio la sua presenza a Sanremo? Cos'è successo (Di martedì 2 marzo 2021) Orietta Berti è di certo una della cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Molto amata dal grande pubblico, i suoi brani hanno conquistato migliaia di fans e anche il consenso della critica, vincendo prestigiosi premi tra i quali ben quattro dischi d'oro, due d'argento e un disco di platino. L' "usignolo di Cavriago", come è stata soprannominata per le sue doti canore, quest'anno dovrebbe far parte della rosa dei partecipanti del Festival di Sanremo. Tuttavia, pare che, proprio in queste ultime ore, voci di corridoio avrebbero insinuato che proprio lei si stia rifiutando di scendere la famosa scalinata dell'Ariston. Ecco il motivo per cui non vuole scendere le scale Non è la prima, in effetti, ad avere una certa soggezione di quelle scale. Anche nelle edizioni passate, come ricordiamo, ci sono stati ...

