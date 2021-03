La settimana contro il razzismo non piace a Meloni: 'Finanziata da palazzo Chigi mentre le imprese chiudono' (Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia dell'indagine sull'ex capo missione della nave Mare Jonio Luca Casarini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante di ricerca di profitto non poteva che mandare in ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia dell'indagine sull'ex capo missione della nave Mare Jonio Luca Casarini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante di ricerca di profitto non poteva che mandare in ...

fattoquotidiano : Ibrahimovic infortunato: si ferma contro la Roma nella settimana del Festival di Sanremo - Giulia91677414 : @Adriano27650139 Dico solo una cosa: televoto Stefania contro Samantha settimana scorsa. Speriamo la storia si ripeta ???? - NicolisSimone : RT @DeathOfaSalesma: Ma..e il Ministro #Bianchi ? Ha risolto tutti i problemi della scuola in una settimana? Prima in ogni TG, in ogni talk… - Padellafluida : Ho appena confermato al mio allenatore che questa settimana non vado in palestra Sto piangendo da cinque minuti, mi… - CaressaGiovanni : La settimana contro il razzismo non piace a Meloni: 'Finanziata da palazzo Chigi mentre le imprese chiudono' -