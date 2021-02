Klopp: “Il nostro obiettivo è qualificarci per la prossima Champions ma non sarà facile” (Di venerdì 26 febbraio 2021) In vista della gara di domenica con lo Sheffield, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi e degli obiettivi rimasti da qui a fine stagione. Queste le sue parole: “La nostra grande sfida adesso diventa qualificarci per la prossima Champions League. Siamo sesti in classifica e dobbiamo vincere più partite possibile se vogliamo riuscirci. La lotta sarà serrata e non sarà facile, ci sono tante pretendenti. L’atmosfera intorno alla squadra è quella giusta, siamo tutti d’accordo su ciò che dobbiamo fare. Non siamo felici, ma ci concentriamo sul campo e lavoriamo duro. In ogni caso siamo ancora in corsa per la Champions di quest’anno, dove vogliamo approdare ai quarti e non molleremo nessun ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) In vista della gara di domenica con lo Sheffield, il tecnico del Liverpool, Jurgenha fatto il punto sulle condizioni dei suoi e degli obiettivi rimasti da qui a fine stagione. Queste le sue parole: “La nostra grande sfida adesso diventaper laLeague. Siamo sesti in classifica e dobbiamo vincere più partite possibile se vogliamo riuscirci. La lottaserrata e non, ci sono tante pretendenti. L’atmosfera intorno alla squadra è quella giusta, siamo tutti d’accordo su ciò che dobbiamo fare. Non siamo felici, ma ci concentriamo sul campo e lavoriamo duro. In ogni caso siamo ancora in corsa per ladi quest’anno, dove vogliamo approdare ai quarti e non molleremo nessun ...

