Il Paradiso delle Signore, trama 26 febbraio: l'arrivo di Gloria Moreau (Di venerdì 26 febbraio 2021) La famiglia Amato sarà protagonista dell'episodio di oggi, venerdì 26 febbraio, de Il Paradiso delle Signore.Stando alla trama odierna, infatti, Agnese non sarà affatto d'accordo sulla possibilità che il marito Giuseppe prenda servizio proprio al Paradiso delle Signore in qualità di magazziniere. L'idea di chiedere a Vittorio di offrire un lavoro allo zio è stata di Rocco, nel tentativo di aiutarlo dopo essere rimasto disoccupato, ma Agnese non apprezzerà in alcun modo l'idea che il marito lavori accanto ad Armando, l'uomo di cui è innamorata. Il suo strano atteggiamento, però, farà nascere nell'uomo molti dubbi soprattutto circa il rapporto tra lei e Armando Ferraris. I due, a questo punto, dovranno cercare di prestare molta attenzione per poter ...

