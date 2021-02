Coronavirus: la Basilicata in "zona rossa" da lunedì 1 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Basilicata , dal lunedì 1 marzo, diventa zona rossa . E’ quanto ha stabilito il ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021) La, dal, diventa. E’ quanto ha stabilito il ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03...

LaStampa : Coronavirus, solo 10 regioni restano gialle. Basilicata e Molise rosse. Diventano arancioni Lombardia, Piemonte e M… - pborghilivorno : #coronavirus Piemonte, Marche e Lombardia in arancione, Basilicata in rosso. Rezza: 'Chiudere le scuole fa male ma… - Italpress : Coronavirus, Basilicata in zona rossa dal 1° marzo - FabriFasanella : Basilicata e Molise in zona rossa da lunedì: ufficiale. In arancione Lombardia, Marche e Piemonte. #coronavirus #COVID19 - LaNuovadelSud : #lanuovadelsud #Covid_19 #coronavirus La #Basilicata è zona rossa -