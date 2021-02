Estorsioni sugli appalti per i lavori pubblici | arresti a Reggio Calabria

(Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Elementi di vertice, affiliati e soggetti ritenuti contigui alla cosca della 'ndrangheta De Stefano disono stati arrestati stamane dalla Polizia nell'ambito di un'operazione denominata "Nuovo Corso". Al centro dell'inchiesta, condotta dalla Polizia di Stato sotto le direttive dei magistrati della Dda di, leper idi rifacimento di corso Garibaldi e Piazza Duomo della città dello Stretto. Gli inquirenti avrebbero documentato ulteriormente l'esistenza e l'operatività della cosca nel capoluogo di provincia, soprattutto nel settore dellein danno di imprenditori aggiudicatari di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche. L'inchiesta avrebbe portato alla luce vicende estorsive poste in essere ...

