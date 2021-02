Covid, Brescia e la Lombardia fronteggiano la terza ondata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Tornano a salire i contagi (16.424) e i decessi (318) che portano il totale delle vittime a 96.666 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid - 19. Con i numeri ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Tornano a salire i contagi (16.424) e i decessi (318) che portano il totale delle vittime a 96.666 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di- 19. Con i numeri ...

GassmanGassmann : Un pensiero ai cittadini di Brescia e provincia, in piena crisi covid. Tenete duro!!! Un abbraccio. - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - pino_nostro : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, continuano a salire i casi a Brescia: timori per la terza ondata. DIRETTA - mirko_martina : @SkyTG24 Meno male che per voi sono solo timori. noi, qui a Brescia, ne siamo certi. Siamo anche certi che non ci… -