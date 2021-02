Gli anticorpi monoclonali neutralizzano tutte le varianti del Covid | la svolta della ricerca italiana

(Di sabato 20 febbraio 2021) Glia una. Ogni tanto arrivano anche buone notizie sul fronte Coronavirus, vaccini e cure. Mentre il vaccino italiano ReiThera, sviluppato allo Spallanzani di Roma, ha superato la fase unosperimentazione, arrivano ottimi risultati da Siena, dove è avanzato a grandi passi lo studio sugli. Glipossono essere la veranella lotta al, in quanto in grado di neutralizzare ledel. Sono le mutazioni infatti che stanno preoccupando di più in questa fase e che stanno imprimendo un’accelerazione a possibili misure drastiche di chiusura. La loro neutralizzazione sarebbe una manna dal cielo. ...

monoclonali allo studio a Siena sono in grado di neutralizzare le varianti dell'infezione. 'Sono efficaci contro quella inglese - spiega Riccardo Baccheschi, alla guida della Achilles ..."I soggetti arruolati hanno fatto il prelievo e sono stati sottoposti al test che ricercaneutralizzanti anti proteina - SpiKe e risposta cellulo - mediata. In tutti e quaranta è stato ...Una ricerca regionale certificherebbe l'efficacia degli anticorpi. E mentre la Toscana si accorda col volontariato per vaccinare le aree periferiche, ecco spuntare l'opportunità: fondi europei per pro ...«Stiamo pensando di usare i fondi europei destinati alla ricerca farmaceutica e in particolare ai vaccini per incentivarne la produzione. L’invito dunque che rivolgo alle aziende toscane è di attrezza ...