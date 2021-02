Vaccino per gli over 80, Toti: “45mila prenotazioni in 24 ore”. E a Torriglia i vigili bussano a casa di chi non risponde alla chiamata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il sindaco Maurizio Beltrami: “Non è una pressione ma un modo per il Comune di tutelarsi. Vogliamo essere certi che tutti siano al corrente dell’opportunità offerta dalla Asl” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il sindaco Maurizio Beltrami: “Non è una pressione ma un modo per il Comune di tutelarsi. Vogliamo essere certi che tutti siano al corrente dell’opportunità offerta dAsl”

RobTallei : Johnson & Johnson ha presentato all'EMA richiesta di autorizzazione del suo vaccino. Il via libera potrebbe arrivar… - mattino5 : 'Noi abbiamo speso come Italia 315milioni per i banchi a rotelle: se li avessimo spesi 400, potevamo comprare, a su… - piersileri : #16febbraio Buone notizie sul fronte vaccini: l'@EMA_News annuncia che ha ricevuto formale richiesta di autorizzazi… - umbriajournal_ : Prenotazione per il vaccino anti covid-19 per farmacisti, medici e odontoiatri - patrizia_silano : RT @jacopo_iacoboni: La Russia sta promettendo il suo vaccino Sputnik a mezzo mondo, ma non riesce a produrne abbastanza per vaccinare i ru… -