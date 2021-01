Riconoscete la ragazzina accanto a Stefania Sandrelli? Oggi attrice amatissima

(Di martedì 26 gennaio 2021)è una delle attrici più amate dal grande pubblico. Qui in compagnia della grandissima. Avete capito di chi si tratta? Una giovanissima Elena Sofia Ricci Volto notissimo della fiction italiana,nei panni di Suor Angela, Elena Sofia Ricci è una delle attrici più apprezzate. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, l’ha pubblicato un vecchio scatto che ha emozionato i suoi tantissimi fans. In questo scatto, Ricci, aveva appena 14 anni, decisa ad intraprendere la strada che fu di suo padre Paolo Barrucchieri e di sua mamma Elena Poccetto. I suoi genitori sono stati due grandi protagonisti del cinema italiano lavorando nel dietro le quinte. Scrive Elena Sofia Ricci: “Queste foto sono un dono di Paola Barbaglia, fotografa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscete ragazzina

Solonotizie24

Il Museo Mauritshuis dell'Aia, dove si trova la "Ragazza con l’orecchino di perla", è stato interamente digitalizzato in gigapixel. La guida al tour virtuale ...La ragazza, di Porto Ercole, nel giugno del 2019 ha perso la gamba in un incidente stradale «La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita». La riconoscete? È la frase c ...