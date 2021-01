Tg Lazio, edizione del 25 gennaio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre nel Lazio le dosi somministrate di vaccino anti-Covid hanno superato quota 143mila, l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha lanciato un appello all’agenzia europea per i medicinali: “Deve sbrigarsi. Ci facciano sapere se il vaccino russo Sputnik si può o non si può usare. Questa è una lotta contro il tempo e le mutazioni del virus”. Sulla sperimentazione del vaccino italiano di Spallanzani e ReiThera, D’Amato ha sottolineato che “potrebbe essere pronto il primo giugno, ma gli va dato immediatamente ossigeno. Servono risorse”. STUDENTI VISCONTI IN PIAZZA: SE CI BLOCCANO FUTURO BLOCCHIAMO ROMA Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre nel Lazio le dosi somministrate di vaccino anti-Covid hanno superato quota 143mila, l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha lanciato un appello all’agenzia europea per i medicinali: “Deve sbrigarsi. Ci facciano sapere se il vaccino russo Sputnik si può o non si può usare. Questa è una lotta contro il tempo e le mutazioni del virus”. Sulla sperimentazione del vaccino italiano di Spallanzani e ReiThera, D’Amato ha sottolineato che “potrebbe essere pronto il primo giugno, ma gli va dato immediatamente ossigeno. Servono risorse”. STUDENTI VISCONTI IN PIAZZA: SE CI BLOCCANO FUTURO BLOCCHIAMO ROMA

Compagnialepini : La quinta edizione di “Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le biblioteche del L… - rosatoeu : Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai giocato a calcio. O forse sì. 'Non aveva mai g… - Bonner_one : Il giornalismo quello vero, d’inchiesta. Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai gioca… - amorlupi : Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai giocato a calcio. O forse sì - SofiaGadici : Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai giocato a calcio. O forse sì… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 25 gennaio 2021 Dire SNAI – Coppa Italia: Inter-Milan da «1» Atalanta-Lazio, Gasperini a quota “vendetta”

(Milano 25 gennaio 2021) - Il derby di Milano apre il programma dei quarti di finale. Favoriti i nerazzurri, che hanno vinto quattro delle ultime ...

Lino Guanciale, l'amore per Antonella sposata a luglio. Prima lunga relazione con una collega

Lino Guanciale stasera in tv sarà il Commissario Ricciardi . L' attore originario di Avezzano è amatissimo dal pubblico della ...

(Milano 25 gennaio 2021) - Il derby di Milano apre il programma dei quarti di finale. Favoriti i nerazzurri, che hanno vinto quattro delle ultime ...Lino Guanciale stasera in tv sarà il Commissario Ricciardi . L' attore originario di Avezzano è amatissimo dal pubblico della ...